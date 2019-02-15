كتب: باسل الحلواني
رغم حالة الركود التي مازالت تسيطر على سوق السيارات منذ مطلع العام الجاري، إلا أن رابطة مصنعي السيارات، تتوقع أن تتخطي مبيعات شهر يناير الماضي، 10 آلاف وحدة، وذلك وفقاً لتصريحات خالد سعد، أمين عام الرابطة.
وأكد "سعد"، أن تراجع حجم المبيعات
وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نسبة الانخفاض التي تصل إلى 30% في بعض الطرازات بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، هي من قيمة الجمرك وليست من قيمة السيارة على عكس مايُقال، موضحاً أن وكلاء السيارات الأوروبية أعلنوا بالفعل عن تخفيضات على سياراتهم عقب تطبيق الإعفاء الجمركي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الركود.. توقعات بتخطي مبيعات "يناير" الماضي لـ 10 آلاف وحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.