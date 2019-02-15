رغم الركود.. توقعات بتخطي مبيعات "يناير" الماضي لـ 10 آلاف وحدة

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الركود التي مازالت تسيطر على سوق السيارات منذ مطلع العام الجاري، إلا أن رابطة مصنعي السيارات، تتوقع أن تتخطي مبيعات شهر يناير الماضي، 10 آلاف وحدة، وذلك وفقاً لتصريحات خالد سعد، أمين عام الرابطة.

وأكد "سعد"، أن تراجع حجم المبيعات

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كان أمراً متوقعاً، خاصةً في ظل ما أُشيع منذ العام الماضي، بأن أسعار السيارات سوف تشهد انخفاضاً كبيراً مع تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، مطلع يناير 2019، الأمر الذي أدى إلىتوقف قطاع كبير من العملاء عن الشراء، حتى تنخفض الأسعار.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نسبة الانخفاض التي تصل إلى 30% في بعض الطرازات بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، هي من قيمة الجمرك وليست من قيمة السيارة على عكس مايُقال، موضحاً أن وكلاء السيارات الأوروبية أعلنوا بالفعل عن تخفيضات على سياراتهم عقب تطبيق الإعفاء الجمركي.