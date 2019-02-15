كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوج ملكة انجلترا يتنازل عن رخصة قيادته الشخصية للسيارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا، مؤخرا التنازل عن رخصة قيادته الشخصية للسيارات، بعد مرور أسابيع قليلة على وقوع حادث السيارة، وذلك حتى لا يتسبب في أي حوادث جديدة.

وجاء هذا الأمر أيضا بعد أن تقدم الأمير فيليب مؤخرا باعتذار رسمي من خلال خطاب أرسله لواحدة من السيدات اللاتي شملهم الحادث، وحمل هذا الخطاب توقيع الأمير بنفسه بالإضافة إلى تقدمه بأسفه الشديد على التسبب في هذا الحادث، حيث نشر موقع جريدة The Mirror الإنجليزية صورة لهذا الخطاب بعد أن تسلمته السيدة المصابة بهذا الحادث.

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جدير بالذكر أن هذا الحادث وقع خلال شهر يناير 2019 الماضي، وخلاله كان الأمير فيليب البالغ من العمر 97 عام يقود سيارته لاند روفر فريلاندر، وخلال عبوره لأحد التقاطعات من شارع جانبي لم يرى الأمير سيارة أخرى قادمة تجاهه، الأمر الذي أدى لاصطدام هذه السيارة بسيارته التي انقلبت مرتين على جانب الطريق، لكن لحسن الحظ لم يصاب الأمير فيليب بأي اصابات أو جروح من هذا الحادث.

أما السيارة الأخرى فكانت سيارة كيا تقودها سيدة، وكان يوجد بجانبها سيدة أخرى وطفل رضيع بالمقعد الخلفي، ولم يكن الحظ حليف هاتين السيدتين، حيث تعرضت الأولى لكسر في المعصم والأخرى لكسر في الساعد، بينما نجا الطفل من الحادث بدون أي اصابات.