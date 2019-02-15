كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميتسوبيشي تكشف عن "ASX 2020" بالتحديثات الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ميتسوبيشي رسميًا عن سيارتها الجديدة ASX موديل 2020 المحدثة، وذلك قبل تدشينها في معرض جنيف للسيارات 2019.

سيكون هذا التحديث الأكبر الذي تحصل عليه ميتسوبيشي ASX منذ عشر سنوات تقريباً، حيث استخدمت لغة التصميم التي رأيناها في أحدث منتجات الشركة مثل إكليبس كروس. مقدمة ميتسوبيشي ASX حصلت على هوية الدرع الديناميكي بشبك بارز، أما المصابيح أمامية جديدة مثل إكليبس كروس، إشارات LED، ومصابيح ضباب وكذلك مصد جديد. أما خلفية ميتسوبيشي ASX 2020 فجاءت بمصابيح LED ومصد جديد ذو مظهر قوي، بالإضافة إلى تحديثات أخرى يتضمنها 3 ألوان جديدة هي الأحمر، البرتقالي والبني.

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داخلية ASX 2020 حازت على تحسينات بينها نظام معلوماتي ترفيهي بشاشة لمس 8 إنش، و نظام ملاحة لكل الفئات، ويمكن عبر تطبيق الهاتف الذكي تفقد مستوى الوقود والإطلاق على أقرب محطة وقود، والتعرف على مواعيد صيانة وفحص السيارة.

تأتي ميتسوبيشي ASX 2020 بمحرك MIVEC سعة 2 لتر 4 سلندر بناقل حركة 5 سرعات يدوي أو 6 سرعات CVT، مع توفيرها بفئات دفع أمامي أو رباعي، و نتوقع أن قوتها ستكون 150 حصان وعزم دوران 195 نيوتن متر، على أن ترتفع إلى 168 حصان بأعلى فئة.

يذكر بأن ميتسوبيشي ASX 2020 متوقع وصولها إلى الأسواق العربية نهاية العام الجاري.