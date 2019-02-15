كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تطلق سيارتها "W10" للمنافسة في موسم 2019 للفورمولا 1 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مرسيدس حاملة لقب بطولة الفورمولا ون عن سيارتها الجديدة +W10 EQ Power والتي ستنافس بها في موسم 2019 للمحافظة على اللقب.

حيث تحدث حامل اللقب لويس هاميلتون و الذي جدد عقده لعامين مع فريقه, يقول هاميلتون بهذه المناسبة "كان عام 2018 عامًا عظيمًا لكنني أشعر أن عام 2019 سيكون أفضل. أريد تحقيق المزيد، أريد الاستمرار في الضغط أشعر بالحيوية وأنا مستعد للهجوم".

وأضاف مدير الفريق توتو وولف مع إطلاق السيارة الجديدة: "سيكون موسم 2019 تحديًا جديدًا لجميعنا. تغيّرت القوانين بقدرٍ كبيرٍ إلى حدٍ ما. تعيّن علينا البدء من الصفر، ونحتاج لإثبات أنفسنا مجدّدًا في مواجهة توقّعاتنا الخاصة وفي مواجهة منافسينا".

حيث يسعى هاميلتون مع الفريق للفوز بلقبه السادس ليصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بستة ألقاب عالمية.