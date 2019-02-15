كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرسيدس S-Class" الجديدة تظهر قبل الكشف عنها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات المصورين صور لداخلية الجيل الجديد كليًا من أفخم سيارات مرسيدس, S-Class, والتي ستعد رمز التصميم الجديد لجميع أسطول سيارات مرسيدس بعد ان تكشف عنها الشركة.

خارجيا, مازالت السيارة معطاة بالتمويهات التي تخفي ملامحها, ولكن يبدو أن السيارة جاهزة للخروج بمصابيحها الإنتاجية.

التغيير الكبير نلاحظه في الداخلية التي تكشف عن توجه مرسيدس للإعتماد على الشاشات كلياً. حيث حصلت السيارة على شاشة تبدو أكبر حجماً من شاشة ايباد برو والذي يعد أكبر جهاز لوحي بشاشة حجمها 12.9 إنش. وعند التدقيق في النظر, نلاحظ أزرار لمس أسفل الشاشة العملاقة والتي توفر وصول سريع لوضعيات القيادة, أزرار التحكم بالصوت, علامات التحذير, وبعض من الأزرار المجهولة.