تعرف على سبب اتخاذ الثور شعاراً للامبورجيني

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر سيارات لامبورجيني الإيطالية من أجمل وأقوى السيارات في العالم، وذلك لتصميمها الرياضي الرائع وأدائها المبهر.

ويعد شعار لامبورجيني من أكثر العوامل إثارة وجاذبية في السيارة الإيطالية الفريدة، لما يرمز إليه من شراسة وقوة متمثلة في ثور إسباني ضخم ذهبي اللون.

وترجع قصة شعار الثور الذهبي للشركة، إلى بداية الستينات حين زار مؤسس الشركة “فيروتشيو لامبورجيني” إحدى مزارع الثيران في إسبانيا سنة 1962، وشاهد القوة الجبارة لهذا الحيوان الشرس، وكان وقتها يدرس إنشاء الشركة العريقة، فقرر اتخاذ الثور وقتها شعار لشركته.

وقام من شدة حبه للثيران بتسمية السيارة الثانية لشركة لامبورجيني اسم ميورا (Miura)، والذي يشير إلى نسل ثيران عائلة Don Eduardo Miura التي كانت تمتلك المزرعة التي زارها فيروتشيو في العام 1962.

الجدير بالذكر فإن «فيروتشيو» قام بتسمية العديد من موديلات سيارته الرياضية، تيمناً بأسماء ثيران هذه المزرعة مثل مورسيلاجو وافينتادور.