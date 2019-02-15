“بالفيديو” شاهد كيف يتم استبدال عجلة الطائرة ومدى تشابهها بعجلات السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – كثير ما تساءل الأشخاص عن الفرق بين عجلات الطائرة والسيارات، وهل تحتوي عجلة الطائرة على الهواء مثل العجلات العادية وكيفية تغييرها في حال تلفها؟ أسئلة كثيرة دائماً ما تدور في عقل المسافر ولا يعرف لها جواب.

وجاءت إجابات هذه الأسئلة مؤخراً، وذلك حين نشرت شركة طيران فيرجن أتلانتك جامبو التي أسسها السير ريتشارد برانسون من مطار جاتويك في لندن، مقطع فيديو يوضح كيفية تغيير عجلة إحدى طائرته، والتي ظهر من خلال الفيديو تشابه كبيراً بين تغيير عجلات الطائرات والسيارات.

وبدأ عملية تغيير العجلة في الفيديو لطائرة بوينج 747 تسمى “Hot Lips”، والذي قام به ثلاثة مهندسين من ذوي الخبرة، برفع جهاز الهبوط قبل فك العجلة وإزالتها بأمان من الطائرة، وذلك مثلما نفعل في سياراتنا حين نستخدم الرافعة لرفع السيارة لخلع العجلة، ثم قام المهندسون بتطبيق الشحوم قبل طرح عجلة جديدة تمامًا على الطائرة بحيث يتم تركيبها وتشديدها بشكل آمن.

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ثم قام المهندسون بملء العجلة بـ 200 رطل لكل بوصة مربعة من النيتروجين بدلاً من الهواء لتضخيمها، وظهر هنا عدم إمكانية ضخ الهواء في عجلة الطائرة، لأنه على ارتفاع عالٍ، تتعرض العجلات للبرد الشديد، وفي حال تم تزويد العجلة بالهواء فإن بخار الماء الذي في هواء العجلة سوف يتجمد، لذا يتم تزويد عجلة الطائرة بالنيتروجين بدلاً من الهواء.

وبمجرد ضخ الكمية الصحيحة من النيتروجين في العجلة، يمكن تحريرها من المقبس إلى الأرض، وتكون الطائرة جاهزة للسفر.

الجدير بالذكر فإن وزن كل عجلة من الـ 18 عجلة وهو عدد عجلات الطائرة بوينج 747 يبلغ 228 كجم، وتغطي 56 بوصة من الأعلى إلى الأسفل.