"أبوغالي موتورز" تفوز بالمركز الأول على مستوى وكلاء "سوبارو" عالمياً

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حققت أعلى نسبة نمو لنتائج الأعمال خلال 2018
كتب: باسل الحلواني
استطاعت مجموعة أبو غالى موتورز، وكيل سوبارو بمصر، أن تحصل على المركز الأول من شركة سوبارو العالمية متقدمة على كل وكلاء سوبارو على مستوى العالم، وذلك بعد تحقيقها أعلى نسبة نمو لنتائج الأعمال لعام ٢٠١٨.
يأتى هذا بعد النجاح بعدما حققته السيارة سوبارو XV، والسيارة سوبارو Impreza الشكل الجديد كليا، والذى وفر للعملاء الحصول على سيارة يابانية ١٠٠٪ بأعلى تكنولوجيا موجوده على مستوى العالم ولما تتضمنه من أعلى وسائل أمان وعلى رأسها تكنولوجيا Eyesight الجديدة التى تظهر لأول مرة فى السوقالمصرية.
ويعرف نظام Eyesight الذى تمت إضافته لموديلات سوبارو الجديدة بالعين الثالثه لقائد السيارة، ويوفر هذا النظام الحماية لجميع ركاب المقصورة حيث أنه يقوم بتحذير قائد السيارة عند حدوث شئ عارض أثناء القيادة والتدخل فى حالة عدم الاستجابة من قائد السيارة ويعمل على التوقف تلقائيا قبل وقوع التصادم الامامى.
وبحسب بيان صادر عن "أبوغالي موتورز"، فإن المجموعة قامت بالتنسيق مع الشركة الأم لتوفير سيارات سوبارو التى تتميز بأعلى جودة
وقال البيان إن مجموعة أبو غالى موتورز، تحرص على تقديم خدمات غير مسبوقة فيما بعد البيع من حيث توفير قطع الغيار والتى تتميز بعمر افتراضى طويل وبأسعار تنافسية جدا مما يوفر فى تكلفة الاستخدام والصيانة.
وأفاد البيان بأن المجموعة توفر فريق متخصص لمتابعة العملاء بعد البيع، بالإضافة إلى تطبيق للموبايل لحجز ومتابعة مواعيد الصيانة الدورية، من منطلق حرص "أبو غالى موتورز"، على تقديم أفضل الخدمات لعميل "سوبارو" بأحدث الوسائل التكنولوجية، ما أهلها للحصول على هذه الجائزه العالمية.
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