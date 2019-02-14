إليك كيف يمكنك تشميع وتلميع سيارتك بنفسك بسهولة

الخليج ٣٦٥ نت – تشميع وتلميع السيارة من العوامل الهامة التي تبرز جمال وأناقة السيارة، كما يقوم التشميع بحماية السيارة من الصدأ الذي يصيبها في الشتاء بسبب الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة والبخار وتراكم الأتربة، كذلك يحميها التشميع من الخدوش، لذا ينصح الخبراء تشميع وتلميع السيارة في الشتاء، وهذا ما نستعرض لكم كيفيته.

في البداية قم بشراء مادة تشميع وقطعة قماش ناعمة من مراكز خدمة السيارات، وذلك لاستخدامهم في غلق الخدوش المتواجدة في طلاء سيارتك، قم بفرد الشمع على جسم السيارة بصورة منتظمة رأسياً أو أفقياً بحيث تغطي 100% منه، مع ملاحظة عدم الإكثار من مادة الشمع، ثم اترك الشمع لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

بعد مرور 15 دقيقة مرر إصبعك على جسم السيارة للتأكد من جفاف الشمع، في حالة عدم جفافه اتركه 15 دقيقة أخرى، عندما يجف تماماً استخدم قطعة قماش ناعمة جافة في تلميع كافة أجزاء السيارة، وحرك قطعة القماش في اتجاه معاكس لاتجاه الشمع على السيارة حتى يمكن إزالته بسهولة.

بعد انتهاء مرحلة تشميع السيارة، نبدأ في مرحلة التلميع وهي مشابهة للعملية السابقة، وذلك بإحضار مادة للتلميع وقطعة إسفنج من مراكز خدمة السيارات، ثم نضع مادة التلميع على جسم السيارة، ولكن مع ملاحظة عدم الإكثار منها، ثم استخدم قطعة الإسفنج في فرد المادة الملمعة على سطح السيارة، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة ليجف.

عندما تجف مادة التلميع تماماً، قم باستخدام قطعة قماش ناعمة لإزالة المادة وتلميع السيارة، عندما تنتهي ستشعر بعودة جمال طلاء سيارتك مثلما كانت جديدة، ويمكن تكرار تلميع وتشميع سيارتك كل 6 أشهر.