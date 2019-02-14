هل يجب إيقاف تشغيل السيارة في محطات الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – نلاحظ دائماً وجود عدة علامات تحذيرية في محطات الوقود تخبرنا بمدى ضرورة وقف محرك السيارة أثناء تعبئة خزان السيارة، كما يتم التشديد أحياناً على ضرورة وقف استخدام أي منافذ كهربائية داخل السيارة، ولكن ما هو السبب خلف ذلك؟

هناك عدة أسباب تجعل من هذه الإجراءات الخاصة بالأمان أمر هام للغاية لتفادي الكوارث في المحطات، حيث يبدأ ذلك مع مدى سهولة اشتعال أبخرة الوقود التي تتطاير من البنزين أثناء ضخه إلى سيارتك، وهو ما يتجمع عادة على مستوى منخفض قرب السيارة.

إضافة إلى ذلك، هناك أيضاً كميات قليلة من أبخرة الوقود التي تخرج من خزان وقود السيارة أثناء فتحه، وفي حالة تشغيل المحرك أثناء تعبئة الخزان، فمن الممكن أن يؤدي نظام شرارات العادم إلى إشعال هذه الأبخرة، وهي ما قد تؤدي بدورها أحياناً أيضاً إشعال البنزين السائل، حيث ينتج عن هذه الحوادث الكارثية إصابات خطيرة للغاية.

هذا ولن ننسى هنا أيضاً التأكيد على أهمية وقف استخدام منافذ طاقة 12 فولت أثناء التواجد في محطات البنزين، سواء كان ذلك لشحن الهواتف أو ولاعات السجائر نظراً لقدرة هذه المنافذ على أن تكون مصدر الإشعال في حرائق الوقود.