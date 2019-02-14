بدء الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال بالقصيم وجازان وعسير

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان). وكان نص التغريدة كالتالي:‏ “استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)”.

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