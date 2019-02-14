شيفروليه كابريس التي شاركت بفيلم السرعة والغضب 7 تعرض للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – خلال أحداث فيلم Fast & Furious 7 لعام 2015، ظهر الممثل تيريس جيبسون ولوداكريس أثناء قيادتهما شيفروليه كابريس كلاسيكية موديل 1987، حيث جذبت حينها أنظار العديد من عشاق السيارات، وهو ما تم طرحها مؤخراً للبيع على موقع eBay الشهير بسعر معقول.

ظهرت السيارة الكلاسيكية بعدة مشاهد خلال الجزء السابع من سلسلة أفلام Fast and Furious المحببة لقلوب عشاق السباقات حول العالم، حيث أنها تحمل محرك V8 ذو قوة 350 حصان، مكابح يد هيدروليكية مع مجموعة من العجلات والإطارات الكبيرة.

بعد انتهاء تصوير الفيلم، قامت شركة إنتاج Universal Studios بإهداء السيارة لمغني الراب والممثل لوداكريس، ورغم أنه كان يخطط للحفاظ عليها وتعديلها، إلا أنه قام ببيعها خلال مزاد خاص في مايو 2017، ليتم طرحها للبيع مرة أخرى الآن.

رغم ذلك، من غير الواضح إن كان البائع على eBay هو من قام بشرائها في المزاد سابقاً أم لا، ولكن بغض النظر عن ذلك، نجد أنه قد أكد في إعلانه حمل كابريس لمختلف التعديلات التي ظهرت بها في الفيلم، وهو ما يتضمن قفص مضاد للانحراف، خلية وقود منفصلة، جناح خلفي مستوحى من سباقات ناسكار، وغطاء محرك مخصص.

هذا وبالنظر لكون هذه السيارة هي النسخة الوحيدة من نوعها في العالم، من الصعب تحديد قيمتها الحقيقية، ولكن إن كانت تعمل بشكل جيد، فمن الممكن أن يكون سعر 23,000$ (86,250 ريال) الذي تتاح به حالياً مناسب للغاية.