ألفا روميو في صور مسربة بلمسة خاصة مستوحاة من عيد الحب

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – نُشرت صور مسربة لفريق الفا روميو الذي سيدافع عن لقبه في بطولة الفورمولا 1 لأول مرة بعد أن تم تغيير اسم فريق ساوبر الى الفا روميو والذي سيشارك في بطولة هذا العام مع السائق الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن الذي يعود لفريقه السابق بعد رحيله عن فريق فيراري بجانب السائق الإيطالي اليافع أنطونيو جيوفينازي المتخرج حديثاً من أكاديمية فيراري.

وظهرت الصور الأولية للسيارة السويسرية، على متنها كيمي رايكونن وهي تكمل لفاتها الأولى بكسوتها الحمراء أثناء التصوير، على حلبة فيورانو في إيطالية فقط قبل أربعة أيام من بداية التجارب الرسمية للموسم الجديد في برشلونة











