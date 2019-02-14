كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنج روفر تزيح الستار عن "سبورت HST" بمحرك هجين بقوة 395 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة لاند روفر بشكل رسمي الستار عن سيارتها الجديدة رنج روفر سبورت HST والتي حصلت على محرك هجين جديد.

كما ستتوفر رنج روفر سبورت HST كنسخة خاصة بمميزات فريدة تميزها من بينها الشارات، و زخرفات الكربون فايبر، مع 16 وضعية بمقعد السائق، جلد السيارة بالأحمر والأسود، مثبت سرعة متكيّف، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، ونظام لاند روفر للاستجابة على التضاريس.

وعن المحرك، سيكون بسعة 3 لتر 6 سلندر مستقيمة تولد قوة 395 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، حيث يجمع بين سوبرتشارج كهربائي وتيربو بتقنيات تساعد على إلغاء تعليق التيربو ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% مع تقليل الانبعاثات الأخرى بنسبة 75%.

كما تمتلك رنج روفر سبورت HST صمام متغير باستمرار CVVL الذي يحسّن صرفية الوقود، كما هنالك نظام 48 فولت يجمع الطاقة أثناء السير ويوفر عزماً يساعد المحرك، وستتوفر رنج روفر سبورت HST في المملكة المتحدة مقابل 81,250 جنيه استرليني.