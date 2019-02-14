كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذه الأسعار.. أودي تكشف عن أحدث طرازات TT RS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت شركة أودي الطراز الفاخر TT RS بموديليه الكوبيه والرودستر، ويأتيان بتصميم جديد للمقدمة، والتي تبدو أكثر جاذبية من خلال مداخل الهواء الكبيرة على الجوانب، كما يتميزان من خلال العتبات الجانبية والجناح الخلفي.

ويولد المحرك خماسي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر قوة 294 كيلووات/400 حصان، تؤهله لدفع الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى عند 250 كلم/س، لكن أودي تقدم خيار رفع السرعة القصوى إلى 280 كلم/س.

وحددت أودي سعرا يبدأ من 67 ألف و700 يورو (مليون و365 ألف جنيه مصري) للموديل TT RS الكوبيه و 70 ألف و500 يورو (مليون و440 ألف جنيه مصري) للموديل TT RS الرودستر.