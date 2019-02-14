استدعاء 4,175 سيارة فورد فيوجن واسكيب في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 4,175 سيارة فورد “فيوجن موديلات 2014-2016” و”اسكيب موديلات 2013-2014″، ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي عن طريق موقع Recalls.sa.

وكان هذا الاستدعاء بسبب خلل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجىء أثناء وضعية الوقوف التام “P”، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة توكيلات الجزيرة”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.