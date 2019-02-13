فريق رايسنغ بوينت يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف الفريق الذي كان يعرف بـ فورس إنديا سابقا، وبيسا سبورت رايسنغ بوينت حاليا النقاب عن النسخة المعدلة لسيارته الجديدة في بث مباشر على اليوتيوب قبل قليل في حدث تواجد فيه المقدم والمعلق الفورمولا 1 الشهير دايفيد كروفتي في تورونتو، كندا بجانب رئيس التنفيدي وسائقا الفريق أمام الصحافة العالمية وجمهور الفريق.

وأعلن الفريق الذي يمتلكه الملياردير الكندي الجديد لورانس سترول الذي استحوذ على فورس إنديا في الحدث أيضا عن الشريك الرسمي والذي يشارك اسمه في لقب المنافسة “بيسا سبورت” في بطولة الفورمولا 1 لموسم 2019 .

وسيعتمد الفريق بألوانه السابقة في للموسم الماضي وهما الون الزهري واللون الأزرق الذي أضيف اليه هذا الموسم والذي يمثل ممول الفريق الرئيسي الجديد: (اللون الزهري) الشركة النمساوية للمياه والمصنعة لأنظمة معالجة المياه وهي رائدة في مجال تكنولوجيا المياه في أوروبا فيما يمثل (اللون الأزرق) شركة بيسا سبورت وهي ناقلة لمباريات كرة القدم.

وشهد الفريق أوقات عصيبة وضغوطات في الميزانية الموسم الماضي حيث كاد طاقم الفريق فقد وظائفهم الى ان أنقذه المليادير ووالد السائق لانس سترول بإستحواذ الفريق كاملاً. وأنهى الفريق في المركز الرابع في ترتيب العام للصانعين في الفترة من 2016 إلى 2017 ولكن لم يواصل الإحتفاظ بمركزه او التقدم مكتفياً بالمركز السابع وذلك بسبب إجبار الفريق على البدء من نقطة الصفرمرة أخرى في سباق جائزة بلجيكا الكبرى موسم 2018 بسبب خضوع الفريق لملكية جديدة حسب القوانين.

وسيقود للفريق السائق المكسيكي سيرجيو بيريز للموسم السادس مع الفريق بجانب إبن مالك الجديد للفريق، الكندي لانس سترول آتيا من فريق ويليامز.

وقال بيريز:”إن أهدافنا عالية بالفعل.”

وأضاف:”إننا نهدف إلى تحقيق المركز الرابع على الأقل هذا العام، وسأكون مسروراً للغاية إذا كان بوسعنا أن نحصل على منصتين للتتويج أيضاً”

وقال اوتمار سزناور المدير الفني للفريق في تورونتو يوم الاربعاء انه من المهم ان نتقدم خطوة جيدة للامام في 2019,

وأضاف: “نريد أن نقاتل من أجل منصة التتويج ونسعى إلى أربعةمنصات تتويج “.











