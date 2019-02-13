إيلون ماسك: الناس ستبيع منازلها للانتقال إلى المريخ

الخليج ٣٦٥ نت – إيلون ماسك فجر مفاجأة بإعلانه أن الانتقال إلى المريخ يومًا ما سيكون رخيصًا بحيث لا يتجاوز قيمة 500 ألف دولار (1.875 مليون ريال) وربما لا يكلف حتى 100 ألف دولار (375 ألف ريال).

قد تعتمد التكلفة النهائية بشكل كبير على حجم المسافرين، وقد يتطور الأمر إلى أن يبيع السكان منازلهم على الأرض وينتقلون إلى المستعمرات التي سيتم إنشاؤها في كوكب المريخ.

يثق إيلون ماسك تماماً بأن تذكرة السفر إلى المريخ لن تتجاوز يومًا ما أكثر من 100 ألف دولار (وستكون تذكرة العودة مجانية).

كان تعليق ماسك جزءًا من تعليقات عبر موقع تويتر أعلن فيها أن محرك رابتور الجديد (الذي سيقود رحلات الصواريخ إلى المريخ) قد حقق المستوى المطلوب لنظامي ستارشيب وسوبر هيفي.

تعتبر مركبة ستارشيب الصاروخ الذي تقوم ببناءه سبيس إكس، ومحرك رابتور هو المحرك الصاروخي المقترح لتشغيل هذه المركبة، وستحتوي ستارشيب على سبعة محركات رابتور لتعزيز الدعم للصاروخ، وسيكون الداعم الذي يُطلق عليه اسم سوبر هيفي مزودًا بحوالي 31 محرك رابتور.

الهدف الأول لسبيس إكس هو إرسال أول صاروخ (يحمل 100 شخص) إلى المريخ عام 2022، وتهدف المهمة الثانية التي ستتطلب المزيد من البضائع وطاقمها إلى الذهاب عام 2024.