كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تقدم نسخة جديدة من سيارتها "باثفايندر" بمعرض شيكاغو 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شركة نيسان نسخة جديدة أكثر تحملا من سيارتها باثفايندر، في جناحها بمعرض شيكاغو 2019 للسيارات، والتي منحتها اسم "Rock Creek Edition"، حيث ذكرت الشركة أن هذه التعديلات متاحة لعملائها أصحاب باثفايندر العادية مقابل 1000 دولار.

وتحمل هذه النسخة من السيارة تعديلات في الشكل فقط على السيارة، حيث نجحت الشركة من خلالها في منح السيارة مظهر يوحي بالقوة والقدرة العالية على التحمل، وذلك مقارنة بالنسخة العادية من السيارة.

واستخدمت الشركة اللون الأسود في عدة أجزاء من السيارة، ومنها شبكة التهوية الأمامية والقضبان الموجودة بسقف السيارة، والمرايات الجانبية، بالإضافة لمنح السيارة مصد أمامي معدني وخلفي باللون الأسود، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.

أما من الداخل فقدمت الشركة هذه النسخة من السيارة بفرش داخلي من لونين (الأسود والرمادي)، بالإضافة لبعض الأجزاء المعدنية مثل مقابض الأبواب وحوامل الأكواب على يمين السائق، كما استخدمت الشركة اللون الرمادي أيضا في تغطية سقف السيارة من الداخل.

وبالنسبة للمحرك فهو نفس المحرك المتاح مع النسخة العادية من موديل 2019 من السيارة، وهو محرك بنزين V6 بسعة 3500 سي سي وبقوة 284 حصان و310 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه تستطيع السيارة سحب/قطر حمولة بوزن أقصاه 2722 كيلوجرام.