نيسان توقع اتفاقا لإقامة مصنع لتجميع السيارات في الجزائر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت نيسان موتور، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع شريك جزائري من القطاع الخاص لإنشاء مصنع لتجميع السيارات سيتكلف 160 مليون دولار.

وقال بيمان كارجر نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى نيسان أثناء مراسم التوقيع بالجزائر إن من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران في غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفا و500 سيارة سنويا.

وستحوز مجموعة حسناوي، شريك نيسان، حصة أغلبية في المشروع الذي من المتوقع أن يخلق 1800 وظيفة.

وحظرت الجزائر استيراد السيارات في إطار محاولة لخفض الإنفاق، بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وقال سفيان حسناوي مالك مجموعة حسناوي إن شركته تريد المساهمة في تنويع موارد اقتصاد الجزائر.

وتحاول الجزائر اجتذاب استثمارات أجنبية لتطوير القطاعات خارج الطاقة، التي تشكل ستة في المئة فقط من إيرادات الصادرات.

وقال كارجر "الجزائر بلد كبير بالنسبة لنا. بفضل دعم الحكومة، تمكنا من إبرام تلك الصفقة".

وتابع قائلا "تلبية الطلب المحلي في مقدمة أولوياتنا، لكننا سنفكر في تصدير منتجنا في وقت لاحق".

وقال حسناوي إن الاتفاق يتضمن أيضا قيام طاقم من نيسان بتدريب موظفي المصنع.