تويوتا هايس 2020 الجديدة كلياً تظهر بلا تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت الصانعة اليابانية عن الجيل الخامس من الباص الشهير الخاص بها في 2004، تستعد تويوتا هايس 2020 الجديدة كلياً في جيلها السادس بالوصول إلى الوكالات في اليابان قريباً، وهو ما تؤكده هذه الصور التجسسية التي تم نشرها مؤخراً.

تكشف الصور عن خارجية تويوتا هايس 2020 الجديدة كلياً بالكامل، لنجد أنها لا تختلف كثيراً عن نسختها الحالية من الجوانب والخلف، حيث أنها قد حصلت على مصابيح خلفية أطول، في حين أن واجهتها الأمامية قد تغيرت كثيراً عبر إضافة غطاء محرك أكبر، وذلك بسبب نقل المحرك من أسفل مقعد الراكب الأمامي إلى مقدمة الباص بشكل تقليدي، كما تتضمن التغييرات الأخرى وجود مصابيح أمامية حادة أكثر، تصميم شبك جريء، منافذ تهوية سفلية أصغر ومصد أكثر رياضية، مع وجود أضواء نهارية عمودية أعلى مصابيح الضباب.

بالنظر لكون باص هايس يحصل على تحديث جديد كل عقد كامل، من المتوقع أن تقوم تويوتا بإضافة عدد من أنظمة الأمان الأوتوماتيكية فيها لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مستقبلاً، كما ستقدم مستويات راحة أعلى حتى في الفئة ال نظيفة مثل 2GD-FTV سعة 2.8 لتر و1GD-FTV سعة 2.8 لتر، على أن يتم طرحها في الوكالات اليابانية قريباً مع توقعات بإطلاقها عالمياً بالنصف الثاني من العام الجاري.

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