كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيراتي ألفيري القادمة ستأتي كسيارة كهربائية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال السنوات الفائتة كانت مازيراتي تعمل على سيارة كوبيه فاخرة باسم ألفيري، ولمحت لها بسيارة اختبارية.

كان من المنتظر أن تأتي ألفيري بمحركات تقليدية تصل قوتها لـ520 حصان، إلا أن التقنية اليوم تسمح لمازيراتي بجعل ألفيري كهربائية بالكامل، ولكن تلك ستكون فقط أحد فئات السيارة إلى جانب فئة هجينة. وستتمكن الفئة الكهربائية من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في ثانيتين فقط، وستصل سرعتها القصوى لأكثر من 300 كم/س.

في خطتها الإنتاجية للأعوام القادمة ستقوم مازيراتي بالكشف عن كواتروبورتي وليفانتي الجديدتين كلياً وستكشف عن SUV فاخرة بالحجم الكامل إلى جانب تحديث منتصف العمر لـ جيبلي.