جاكوار لاندروفر على حافة الإفلاس وتعلن حاجتها لمليار دولار

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتشار الأخبار مؤخراً عن معاناة جاكوار لاندروفر من خسائر بلغت 4 مليار دولار (15 مليار ريال) خلال آخر 3 أشهر في 2018، نجد أن عدة عوامل أخرى مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تباطؤ المبيعات في الصين، وضخامة الاستثمارات اللازمة لبحث تقنيات السيارات الكهربائية تجعل الوضع أسوأ للصانعة البريطانية.

حسب أحدث تقارير وكالة بلومبيرج الإخبارية، تحتاج الصانعة البريطانية التي تمتلكها تاتا الهندية إلى جمع تمويل قدره مليار دولار (3.75 مليار ريال) خلال 14 شهر فقط من الآن، ورغم أنه أمر ممكن عادة، ولكن نظراً لظروف الأسواق الصعبة الحالية، تواجه الشركة البريطانية صعوبات عديدة حالياً في اقتراض هذا المبلغ، ما يجعلها تبحث عن حلول بديلة.

هذا وتتضمن أحد الحلول الممكنة هنا إمكانية تأجير بعض أصول الشركة مثل منشآتها الإنتاجية أو أي مصادر ائتمان دولية أخرى، خاصة أن مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 35% في الصين التي تعد أكبر سوق سيارات في العالم حالياً، ما نتج عنه قيام جاكوار لاندروفر بالتخلي عن 10% من موظفيها مؤخراً، والبالغ عددهم 4,500، وبينما تستمر الخسائر المالية، من المتوقع أن يتم تسريح مزيد من العاملين بالشركة مستقبلاً.