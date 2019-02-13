“بالصور” نظرة داخل منزل ايلون ماسك الذي قيمته 17 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أدرج الملياردير الشهير إيلون ماسك منزله المكون من أربعة غرف نوم وثلاث حمامات في لوس أنجلوس للبيع مقابل 4.5 مليون دولار.

اشترى إيلون ماسك المنزل -الذي هو أصغر من بعض منازله الأخرى- مع زوجته السابقة في عام 2013 مقابل 3.695 مليون دولار (13.856 مليون ريال)، وإذا كان السعر 4.5 مليون دولار (يقارب 16.875 مليون ريال) فإن إيلون ماسك قد حقق ربحًا قدره مليون دولار تقريبًا من عملية البيع.

إليك ما يبدو عليه المنزل:

يقع المنزل في برينتوود على بعد 15 ميل شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس.

يقع المنزل على مساحة بشكل مثلث وهو ما يحقق الاستفادة من المساحة الكاملة.

هناك حماية رائعة للخصوصية ليكون البقاء في المنزل منعزلًا بالرغم من مدى قربه للشارع.

بمجرد الدخول، تسمح النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف بدخول الضوء الطبيعي إلى مساحة العيش المفتوحة.

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يفتح المطبخ الأنيق في غرفة المعيشة ويحتوي على مساحة كبيرة للتسلية.

تقع غرفة النوم الرئيسية في الطابق الثاني وتصل إليها الشمس مثل بقية المنزل وهناك خزانة ملابس ضخمة.

يقع في زاوية المنزل الفناء الخلفي والذي يفصل بينه وبين المنزل نوافذ كبيرة.

يوجد حمام سباحة وحوض استحمام ومناطق مثالية للاسترخاء في فناء المنزل.