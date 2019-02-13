“بالصور” تعرف على مجموعة سيارات الأمير الوليد بن طلال أغنى رجل عربي

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو أغنى رجل في المنطقة العربية على الإطلاق وبين أغنى الشخصيات في العالم على قائمة فوربس، حيث اكتسب ثروته الطائلة بفضل كونه واحد من أذكى وأكبر المستثمرين في العالم، وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع بعد أن حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة، لذا دعونا نتعرف اليوم على أبرز السيارات في مجموعته التي يقال أنها تضم ما يقارب 300 سيارة.

حسب عدة مصادر عالمية، يمتلك الأمير الوليد بن طلال سيارة من نوع رولز رويس فانتوم فائقة الفخامة، وهي ما تحتوي بداخليتها على زخارف مصنوعة من أخشاب البلوط، تلفزيون LCD فاخر، مكيف هواء لكل من الركاب بالأمام والخلف وعدة مميزات فاخرة أخرى تناسب طبيعته الباحثة عن الرفاهية والراحة.

يمتلك الأمير الوليد بن طلال كذلك عدة سيارات رياضية من بين الأسرع والأندر في العالم، بداية من بوجاتي فيرون EB 16.4 سوبر سبورت التي تبلغ سرعتها القصوى 430 كم/س بفضل محركها 16 سلندر رباعي التيربو.

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وعلى جانب السيارات النادرة، تشير بعض التقارير لامتلاكه واحدة من نسخ فيراري لافيراراي التي لم ينتج منها سوى 499 وحدة، إضافة لحصول مجموعته أيضاً على استون مارتن ون-77 التي أنتج منها 77 نسخة فقط، حتى أن بعض الشائعات تشير لقيامه بشراء 10 نسخ من الأخيرة، لكنه أمر غير مؤكد.

هذا وفيما يخص السيارات الأشهر التي انتشرت الأخبار عن امتلاك الأمير الوليد ابن طلال لها، فقد كانت نسختين من مرسيدس SL 600 المرصعة بأكثر من 300,000 ماسة وأحجار الكريستال المختلفة، ولكنه في الواقع أمر غير صحيح تماما، حيث أنه نفى بشكل رسمي امتلاكه لأي من السيارتين.