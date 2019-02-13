رنج روفر سبورت HST وصلت بمحرك هايبرد بقوة 395 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار لاند روفر رسمياً عن رنج روفر سبورت HST أول سياراتها تدعم تقنية الهايبرد المحدود Mild-Hybrid.

تستمد رنج روفر سبورت HST طاقتها عبر محرك بنزين جديد كلياً 3 لتر 6 سلندر مستقيمة قوة 395 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر وهو يجمع بين سوبرتشارج كهربائي وتيربو توين سكرول، ما يؤدي لإلغاء تعليق التيربو تقريبياً ويقلل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% مع تقليل الانبعاثات الأخرى بنسبة 75%.

بالإضافة إلى ذلك تمتلك السيارة البريطانية صمام متغير باستمرار CVVL الذي يحسّن صرفية الوقود، كما هنالك نظام 48 فولت يجمع الطاقة أثناء السير ويوفر عزماً يساعد المحرك مع تفعيل التشغيل-الإيقاف.

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أما بالنسبة إلى رنج روفر سبورت HST نفسها، فإنها ستطرح كنسخة خاصة بمميزات فريدة من نوعها بينها الشارات، زخرفات بألياف الكربون، 16 وضعية بمقعد السائق، جلد بالأحمر والأسود، مثبت سرعة متكيّف، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، نظام لاند روفر 2 للاستجابة على التضاريس.

هذا وستطرح رنج روفر سبورت HST في المملكة المتحدة مقابل 81,250 جنيه استرليني (392,640 ريال سعودي)، وليست هنالك معلومات إذا ما كانت ستطرح في دول أخرى.