مرسيدس تطلق “دبليو 10” للمنافسة في موسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف الصانع الألماني وحامل لقب بطولة الفورمولا 1 عن سيارتها الجديدة كليا “دبليو10 إي كيو باور+” لموسم 2019 للدفاع عن لقبها والمحافظة على هيمنتها.

يعتبر فريق مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يفوز بستة القاب متتالية للسائقين والصانعين منذ بداية الحقبة التوربينية الهجينة الحالية.

وقال حامل لقب البطولة لويس هاميلتون الذي جدد عقده لعامين مع فريقه والذي يسعى للفوز بلقبه السادس ليصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بستة ألقاب عالمية: “كان عام 2018 عامًا عظيمًا لكنني أشعر أن عام 2019 سيكون أفضل. أريد تحقيق المزيد، أريد الاستمرار في الضغط. أشعر بالحيوية وأنا مستعد للهجوم”.

وقال توتو وولف مدير الفريق حيال السيارة الجديدة: “سيكون موسم 2019 تحديًا جديدًا لجميعنا. تغيّرت القوانين بقدرٍ كبيرٍ إلى حدٍ ما. تعيّن علينا البدء من الصفر، ونحتاج لإثبات أنفسنا مجدّدًا في مواجهة توقّعاتنا الخاصة وفي مواجهة منافسينا”.

وقال جايمس أليسون المدير التقني للفريق حيال ذلك: “ستكشف نظرة مقرّبة أنّ تطبيق هذا المفهوم التصميمي قد تمّ تحسين أكثر”.

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وأضاف: “كلّ مكوّن قد بات أضيق وأنحف، كلّ تغيير سمح لنا بتحسين الأداء الانسيابي أكثر ممّا كان ممكنًا لو تقبّلنا قيود تصميم 2018”.

وكشف حساب مرسيدس ايضا صورة لسيارة بوتاس وهي على حلبة سيلفيرستون أثناء التصوير صباح يوم الأربعاء.



وبعد دقائق من نشر هذه الصورة، عرض الفريق على حسابه لقطات فيديو عن سيارة “دبليو 10” وهي تجري لفاتها الأولى على حلبة سيلفيرستون قبل قبل بدء الاختبارات الشتوية الأسبوع المقبل.



