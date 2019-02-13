بي ام دبليو X3 M و X4 M موديلات 2020 يكشف عنها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو رسمياً عن X3 M وX4 M موديلات 2020 عالية الأداء، وذلك قبل بدء إنتاجهما في أبريل ووصولهما للأسواق العالمية نهاية العام الجاري.

يستمد الموديلين طاقتهما عبر محرك تيربو مزدوج 3 لتر 6 سلندر قوة 473 حصان وعزم دوران 598 نيوتن متر بجير أوتوماتيكي 8 سرعات بنظام دفع رباعي، ما يتيح انطلاقهما من 0-96.5 كم/س خلال 4.1 ثوان بسرعة قصوى 280 كم/س.

وإذا كنت تبحث عن خيار أكثر قوة، فإن X3 M و X4 M كومبتيشن هي مرادك، حيث تأتي بقوة 503 حصان وعزم دوران 598 نيوتن متر، ما يطلقها من 0-96.5 كم/س خلال 4 ثوان بسرعة قصوى 285 كم/س.

بما أنها موديلات بي ام دبليو M، فقد حازت على أجزاء محدثة للأداء بينها التعليق الهوائي وأذرع العزم، تقوية الشاصيه، مكابح مثقوبة كبيرة، محاور عجلات أكبر، ما يرفع الثبات والانسيابية على الطريق وسهولة الفرملة.

ولأجل التفرقة بينهما وبين X3 و X4، فقد حصلتا على شبكة سوداء، واجهة أمامية أكثر عدوانية مع فتحات تهوية كبيرة، مرايا جانبية إيروديناميكية، مشتت خلفي فريد من نوعه وجناح محدث، عادم رباعي، ألوان إضافية لأجزاء محددة بالجسد وجنوط 20 إنش.

أما نسخ كومبتيشن فقد حصلت على لمسات خاصة بينها زخرفات سوداء لامعة، جنوط 21 إنش، نظام عادم M سبورت بفوهات كرومية سوداء.

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في وقت لاحق من هذا العام، سيكون بإمكان طلب حزمة M كربون للخارجية التي تضيف أجزاءً بالبلاستيك المقوى بألياف الكربون المتضمنة الناشر الخلفي والمرايا الجانبية.

سيجد السائقين في المقصورة مقاعد جلد رياضية، زخرفات كربون ألومنيوم، مقود جلد رياضي، عدادات قياسات M، جير مميز المظهر وأكثر، أما X3 M و X4 M كومبتيشن فإنهما يتطابقان مع X3 M و X4 M يستثنى من ذلك اكتسابهما شارات خاصة ومقاعد جلد أكثر رقيّاً.

ستأتي الموديلات قياسياً بمصابيح أمامية LED متكيفة، GPS ملاحة، نظام صوتي هارمان كاردون، أنظمة سلامة ومساعدة متطورة للسائق.

وأخيراً سيكون بإمكان العملاء طلب عدة خيارات مختلفة بينها زخرفات بألياف الكربون، شاشة عرض علوية، شحن لاسلكي للهاتف، مقود ومقاعد مدفأة وغيره.