كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر 5 سيارات "سيدان" مبيعاً في 2018.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لأحدث البيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد سجل قطاع السيارات المصري مبيعات إجمالية خلال عام 2018 بمقدار 193.800 سيارة بنمو قدره 42.9% مقارنة بمبيعات 2017 التي توقفت عند 136.600 وحدة.

وكان قطاع سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر نموًا في 2018، حيث سجل نحو 145.800 وحدة بزيادة نسبتها 47% مقارنة بمبيعات 2017 المعروف بـ"عام الركود" والذي توقفت فيه المبيعات عند 99.500 وحدة.

ونقدم في السطور التالية أكثر 5 سيارات مبيعا في 2018 تنتمي إلي فئة الـ"سيدان":-

نيسان صني

استطاعت سيارة "صني" المقدمة من نيسان اليابانية، اعتلاء قائمة سيارات الركوب، التي تنتمي إلي فئة "السيدان" للأكثر مبيعًا في 2018، حيث وصل إجمالي مبيعاتها 13.545 سيارة بفارق 5.497 سيارة عن أقرب منافسيها.

وتتوفر "صني" 2019 المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات، والمزودة جميعًا بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 220.000 جنيه وتصل إلي 242.000 جنيهًا لأعلي فئة .

هيونداي فيرنا

وصل إجمالي مبيعات هيونداي فيرنا المجمعة محليًا 7.934 وحدة محتلة المركز الثاني في قائمة السيارات السيدان، الأكثر مبيعًا في 2018.

وقدمت الشركة موديل 2019 بخمس فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 192.500 جنيه وتصل إلي 197.000 جنيه للفئات المزودة بناقل حركة يدوي، و224.900 جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

هيونداي فيرنا مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 106 حصان عند 5800 لفة بالدقيقة، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

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هيونداي إلنترا

تعد هيونداي إلنترا AD السيارة الكورية الثانية التي تنضم إلي قائمة الأكثر مبيعاً في 2018، وتحتل المركز الثالث في فئة السيارات السيدان، وتتوفر إلنترا AD المستوردة بالسوق المحلي بسبع فئات من التجهيزات وجميعها مزود بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 127 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2019 من 330.000 جنيه وتصل أعلى فئة إلى 488.000 جنيه.

بي واي دي F3

نجحت سيارة بي واي دي F3 المجمعة محليًا داخل مصانع الأمل للسيارات في أن تدخل قائمة العشر الأكثر مبيعًا في فئة السيدان محتلة المركز الرابع، ذلك بعدما وصل إجمالي مبيعاتها على أساس سنوي 6.893 وحدة.

وتتوفر بي واي دي F3 موديل 2019 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتبدأ أسعارها الرسمية من 189.000 جنيه.

تويوتا كورولا

احتلت تويوتا كورولا المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا – لفئة السيدان- خلال 2018، بعدما نجحت الشركة في تسويق 6.837 وحدة.

وتتوفر كورولا في السوق المحلي بأربع فئة مختلفة التجهيزات، وتمتلك محرك سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان وسرعة قصوى 189 كم/س ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية لموديل 2019 من 321.000 جنيه وتصل إلى 467.000 جنيهًا.