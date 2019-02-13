"مازدا" اليابانية تطرح 3 آلاف نسخة خاصة من "إم إكس 5"

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كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، طرح موديلاً خاصاً من سيارتها الشهيرة "إم إكس 5"، احتفالاً بمرور 30 عاماً على إطلاق هذا الموديل الشهير.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن "مازدا"، سوف تنتج حوالي 3 آلافوحدة فقط من الموديل الخاص من "إم إكس 5".
ويحتوي الطراز الخاص الجديد على محرك سعة 2 لتر، بقوة 184 حصان، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.
وتقف السيارة برتقالية اللون على جنوط ألمنيوم، قياس 17 بوصة، على أن يتم طرحها بتصميمين، الأول بسقف قماشي، والثاني بسقف صلب قابل للطي.
وزودت السيارة الخاصة التي تحمل اسم MX-5 30th Anniversary، بمجموعة من وسائل الترفيه، مثل نظام الصوت Bose، وتسع سماعات، بالإضافة إلى مقاعد Recaro ومصادم Bilstein.
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