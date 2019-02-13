تعرف على أسعار "أوبر" بعد إقرار الزيادات الجديدة

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة أوبر للنقل الذكي، رفع أسعار خدماتها في مصر، اعتباراً من أمس، وأخطرت عملائها بذلك من خلال بيان قامت بإرساله إلى جميع عملائها عبر البريد الألكتروني.

وقالت الشركة إنها قامت إجراء تعديلاً بسيطاً على الأسعار المقترحة حتى يتمكن السائقون من تحقيق أرباح مستدامة وفي نفس الوقت حصول الملايين من الركاب على وسيلة مواصلات تساعدهم على التنقل بحرية في مدنهم بأمان وبتكلفة مناسبة للجميع.

وجاءت أسعار "أوبر"، بعد التعديلات كالتالي :

أولاً: فئة أوبر إكس

- أوبر "إكس" في القاهرة والإسكندرية

جاءت رسوم بداية العداد 7

.25 جنيها في القاهرة و 7 جنيهات في الإسكندرية، سعر الكيلومتر 2.55 قرشا في القاهرة، 2.45 في الإسكندرية، وسعر دقيقة الانتظار 35 قرشا في القاهرة و 30 قرشا في الإسكندرية، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

- أوبر "إكس" في المنصورة وطنطا ودمنهور والزقازيق

جاءت رسوم بداية العداد 6.5 جنيهات، سعر الكيلو متر 2.25 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

- أوبر "إكس" في دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس

جاءت رسوم بداية العداد 7

جنيهات، سعر الكيلو متر 2.3 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

- أوبر "إكس" في الغردقة

جاءت رسوم بداية العداد 7

جنيهات، سعر الكيلو متر 2.6 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

ثانيا: أوبر "سليكت"

يتم تطبيق الخدمة في محافظة القاهرة فقط، وجاءت رسوم بداية العداد 12 جنيها، سعر الكيلو متر 3.5 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 65 قرشا، بحد أدنى 15 جنيها للخدمة.

ثالثا: أوبر "باص"

يتم تطبيق الخدمة في محافظة القاهرة فقط، وهي أحدث إصدارات أوبر في مجال النقل الجماعي، وجاءت رسوم بداية العداد 5 جنيهات، سعر الكيلو متر 60 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار 5 قروش، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

رابعا: أوبر "سكوتر"

جاءت أسعار الخدمة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، رسوم بداية العداد 3.5 جنيها، بالإضافة إلى سعر الكيلو متر 1.45 قرشا في القاهرة، 1.60 قرشا في الإسكندرية، وسعر دقيقة الانتظار في القاهرة 20 قرشا، 25 قرشا في الإسكندرية، بحد أدنى 5 جنيهات للخدمة.