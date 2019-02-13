ما هي شهادة "يورو وان" شرط إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك؟

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كتب: باسل الحلواني
منذ مطلع العام الجاري، تم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، واشترطت مصلحة الجمارك إحضار ما يسمى بـ"شهادة يورو وان"،كشرط للتمتع بـ"زيرو جمارك"، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الشهادة.
وتُعرف"يورو وان"، بأنها مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ،
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