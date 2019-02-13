“بالصور” وصول سوزوكي جيمني 2019 الشكل الجديد الى السعودية + المواصفات Suzuki Jimny

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت سوزوكي جيمني الجديدة كلياً 2019 الى السعودية وذلك بعد الكشف عنها مؤخراً.

حيث حافظت سوزوكي على تصميمها الصندوقي وحجمها الصغير مع الوان جديدة للسيارة بعدة خيارات كما انه تم تحديث داخليتها والتي تأتي بشاشة مع نظام ترفيهي.

واتت السيارة بمحرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر يرتبط بناقل حركة اوتوماتيكي ويتوقع ان يتم تدشينها لدى الوكيل في الايام القادمة بشكل رسمي.