كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات وأسعار "نيسان صيني".. الأكثر مبيعًا في مصر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت سيارة "صني" المقدمة من نيسان اليابانية، اعتلاء قائمة سيارات الركوب، التي تنتمي إلي فئة "السيدان" للأكثر مبيعًا في 2018، حيث وصل إجمالي مبيعاتها 13.545 سيارة بفارق 5.497 سيارة عن أقرب منافسيها.

وتتوفر "صني" 2019 المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات، والمزودة جميعًا بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 108 حصان .

وتتسارع السيارة السيدان من الثبات وتصل إلي 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل السيارة إلي سرعة قصوي 178 كيلومتر في الساعة .

وزودت السيارة المجمعة محلياً بمواصفات الأمان الأساسية، في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، خاصية التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD .

وتقف سيارة نيسان علي عجلات قياس 15 بوصة، تأتي في نسخة رياضية للفئات الأعلى، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلي 490 لتراً.

وعن وسائل الترفيه داخل مقصورة "صني"، زودت بمشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي بأجهزة المحمول الذكية – بلوتوث- تتوفر في الفئة الأعلى، زجاج كهربائي، مكيف هواء مزود بخاصية توزيع الهواء علي الركاب بالمقاعد الخلفية، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر- تتوافر ايضاً هذه الخاصية بالفئة الأعلى .

وتقدم "صني" في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 220.000 جنيه، وتصل إلي 231.000 جنيهًا للفئة الثانية، بينما تصل أسعار أعلي فئة إلي 242.000 جنيهاً .