ماهي شهادة "يورو وان" شرط إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك؟

كتب: باسل الحلواني

منذ مطلع العام الجاري، تم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، واشترطت مصلحة الجمارك إحضار مايسمى بـ"شهادة يورو وان"، كشرط

للتمتع بـ"زيرو جمارك"، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الشهادة.

وتُعرف"يورو وان"، بأنها مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ،

ومعتمد من المصنع بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، يعطي المستورد الحق في تخفيض مصاريف الجمارك، ويتم منح هذه الشهادة للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم دفع ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية فقط وفقا للسعة اللترية الخاصة.