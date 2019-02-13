رينو تزيح الستار عن “آر إس 19” الجديدة كليا

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف الصانع الفرنسي، رينو المشارك في بطولة الفورمولا 1 عن سيارته الجديدة “آر إس 19” في إنستون، بريطانيا لتعود رينو في المنافسة ورفع متوى أدائها لعام 2019 بحيث أنها تتجه نحو هدفها المعلن سابقاً والمتمثل في التنافس على كل الانتصارات والألقاب لموسم 2020 أو 2021.

وقبل أن يتم الإعلان عن السيارة بشكل رسمي في مواقع التواصل الإجتماعي، شارك حساب رينو عبر التويتر مع مشجعيهم بصورة لنيكو هولكنبرغ وهو يلتقط صورة لزميله الجديد دانيال ريكاردو.

وقد أظهرت رينو خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث حقّقت تقدمًا متواصلاعلى مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، فقد حصل الصانع على المركز السادس لترتيب لقب الصانعين في عام 2017 بـ (57) نقطة. وفي الموسم الماضي أبهرت رينو الجميع بإعتلائها المركز الرابع لترتيب لقب الصانعين لتكون أقوى المنافسين بين فرق الوسط بـ ( 122 نقطة) وقد وُصفت بالفريق “الأفضل عن البقية”.

إذا، كيف ستكون المنافسة لعام 2019، وهل بإستطاعة السيارة الجديدة لهذا الموسم بسائقيها الألماني نيكو هولكينبيرغ والأسترالي دانيال ريكاردو إستخلاص أقصى قوتها من سيارة الموسم الماضي ومنافسة ريد بل، مرسيدس وفيراري في المراكز الثلاث الأولى؟







