يمكن شحنها في 40 دقيقة.. "مرسيدس" تطرح سيارة كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، عن طرح نسخة محدثة من فئة "في كلاس" الكهربائية، والتي تنتمي إلى السيارات العائلية.
وتحتوي النسخة الجديدة على محرك كهربائي بقوة 116 حصانًا، وبطارية يتم شحنها مرة/150كلم، حركة مرتبط أوتوماتيكي من 8 سرعات.
ويمكن شحن 80% من سعة البطارية في أقل من 40 دقيقة فقط، وهو زمن قليل يعزز من فرص انتشار السيارة الجديدة.
وتحتوي السيارة على صالون واسع يمكنها من استيعاب 8 أفراد، فضلاً عن إمكانية طي المقعد الخلفي لزيادة حجم صندوق الأمتعة.
وتحمل "في كلاس" الجديدة، العديد من وسائل الترفيه، مثل أنظمة المالتيميديا، وشاشات تعمل باللمس يمكنها التحكم في أنظمة القيادة والتكييف ودرجة حرارة المقاعد ورؤية للصور التي تنقلها الكاميرات.
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