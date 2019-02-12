“بالفيديو” شاهد جمل روسي يسحب سيارة لادا بعدما علقت بالثلوج

الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون من الطريف التفكير في عدد الجمال اللازم لسحب سيارة واحدة أحياناً، ولكن المفاجأة هي أن الإجابة الجدية والحقيقية لهذا السؤال هو أنك تحتاج جمل واحد فقط لا غير، وهو ما يثبته هذا الفيديو الذي سنشاهده اليوم.

انتشر مؤخراً هذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه جمل ذو سنامين ينقذ سيارة عالقة في الثلوج، وهو ما تم تصويره في مدينة ساراتوف الروسية التي عانت مؤخراً من عواصف ثلجية شرسة، ما أدى لتراكم الثلوج التي يصل ارتفاعها أحياناً لطول رجل بالغ على مختلف الطرقات، لتتوقف العديد من السيارات أثناء تواجد السائقين داخلها دون القدرة على القيادة أو حتى فتح الأبواب للخروج.

رغم أن السيارات رباعية الدفع هي ما تتولى عادة مهمة إنقاذ السيارات العالقة في الثلوج، إلا أن مالك هذا الجمل ذو السنامين قرر استخدامه في إنقاذ SUV لادا نيفا، والتي على الرغم من قدراتها القوية على الطرق الوعرة، لم تكن قادرة على الخروج من المأزق وحدها.

هذا ويذكر أن هذا النوع من الجمال يتميز بامتلاكه سنامين وشعر كثيف دوماً مع قدرة عالية على تحمل البرد القارس ودرجات الحرارة المنخفضة.