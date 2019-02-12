مرسيدس تخطط للتعاون مع تيسلا في تطوير سيارة كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وكالة بلومبيرج الإخبارية إجراء مرسيدس وتيسلا مباحثات حول تعاون محتمل لصنع نسخة فان كهربائية بالكامل من طراز سبرينتر.
يأتي ذلك بعد تغريدة إيلون ماسك، مدير تيسلا التنفيذي، على تويتر سابقاً التي صرح فيها برغبته في العمل على التعاون مع مرسيدس لأجل تصميم نسخة كهربائية من فان مرسيدس الشهيرة التي وصفها بالرائعة.
صرح ديتر زيتشه، مدير مرسيدس التنفيذي، في وقت لاحق بوجود نية حقيقية للعمل على التوصل لاتفاق تعاون مع تيسلا في تصميم سبرينتر كهربائية، حيث أشار لكون مدح ماسك للفان جاء بعد سماعه آراء موظفين شركته الذين يستخدمونها بشكل مستمر.
هذا ويأتي ذلك بعد قيام دايملر -مالكة مرسيدس- ببيع حصتها البالغة 9% من أسهم تيسلا في 2014، وهو ما أعلن زيتشه لاحقاً أنه لا يندم عليه إطلاقاً، في حين تخطط مرسيدس الآن لإطلاق فان كهربائية لاحقاً هذا العام مع مدى يبلغ 150 كم على شحنة واحدة.
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