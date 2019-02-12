كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار "نيسان قشقاي N-Motion" الجديدة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام القليلة الماضية كشفت نيسان عن نسخة حصرية جديدة من سيارتها قشقاي منحتها اسم N-Motion، وهي نسخة قدمتها الشكة بشكل حصري في انجلترا، وذلك بسعر يبدأ من 25 ألف و345 جنيه استرليني أو ما يعادل 578 ألف و240 جنيه مصري تقريبا.

وستنتج الشركة من هذه النسخة 2000 سيارة فقط، وستحمل جميعا تجهيزات وكماليات إضافية، بالإضافة لفئات المحركات المتاحة مع الموديل الحالي، والتي تبدأ من محرك ديزل 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 113 حصان، وتضم أيضا محرك بنزين 1300 سي سي متاح بقوتين 138 و158 حصان، وستقدم نيسان هذه النسخة بخاصية الجر الأمامي فقط، ولن تقدم الشركة أي فئات منها بخاصية الدفع الكلي.

وتضم التجهيزات المميزة بهذه الفئة إطارات بأطواق (جنوط) ذات تصميم مميز بمقاس 19 بوصة، بالإضافة لإتاحة طلب هذه النسخة بـ 11 لون مختلف، وأجزاء معدنية فضية اللون بالمصد الأمامي والخلفي، وأغطية فضية للمرايات الجانبية، ومصابيح LED أمامية متطورة وسقف زجاجي بانورامي.

أمامنا الداخل فتحمل هذه النسخة مقاعد جلدية بأجزاء جانبية باللون البرتقالي، وناقل حركة مغطى بالجلد تتخلله خيوط باللون البرتقالي، بالإضافة لمساحات جديدة بأرضية السيارة.

كذلك تقدم نيسان بالسيارة أحدث أنظمتها الترفيهية والمعلوماتية، والذي يضم خاصية للتعرف على صوت سائق السيارة وتنفيذ بعض الوظائف عن طريق الصوت فقط، كما يضم أيضا نظام لتحديد مكان السيارة عن طريق الهاتف أو الانترنت، بالإضافة لتوافق نظام تشغيل السيارة مع أجهزة وأنظمة التشغيل من أبل وأندرويد.