كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. السعودية تستضيف الجولة الختامية لسباقات Red Bull Air Race والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لأول مرة في تاريخ سباقات ريد بُل الجوية تستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة من 08 إلى 09 نوفمبر 2019 الجولة الختامية للبطولة، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في استضافة الأحداث الرياضية العالمية التي بدأت بالفعل باستضافتها مثل سباقات الفورملا E.

كما يضم سباق ريد بُل الجوي أفضل طيارين السباقات في العالم باستخدام أسرع الطائرات خفيفة الوزن حيث استطاع الطيارين إلى الوصول إلى سرعة 370 كم/س، كما يتم السباق على مضمار متعرج على ارتفاع منخفض يتم رسمه بأبراج مليئة بالهواء على ارتفاع 25 متر.

يتنافس على البطولة 14 طيار في فئة الماستر من خلال 8 جولات تتم حول العالم وفي كل جولة يجمع الطيارين النقاط من خلال قطع مضمار السباق في أسرع وقت ممكن حتى الوصول للجولة الختامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ولأول مرة في تاريخ سباقات ريد بُل الجوية.