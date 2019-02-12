إليك أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في الصباح

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات مع مرور الوقت عدد من الأعطال الشائعة تصيب سياراتهم، ومنها تأخر تشغيل السيارة في الصباح، أو في حال توقف المحرك لعدة ساعات، ويرجع تأخر تشغيل السيارة إلى عدد من الأسباب سوف نستعرضها لكم اليوم.

1- تلف فلتر البنزين:

عندما يحدث انسداد أو تلف لفلتر البنزين نتيجة تراكم الأوساخ به، فإنه يعيق مرور كمية البنزين الكافية لعملية الاحتراق في المحرك، وهو ما يسبب تأخر تشغيل السيارة، لذا يجب في هذه الحالة تغيير الفلتر.

2- ضعف البطارية:

يتسبب قرب انتهاء صلاحية البطارية، أو سوء الاستخدام، أو تهريب الشحن الكهربائي، إلى ضعف البطارية، لذا يفضل في هذه الحالة إعادة شحن البطارية أو تغييرها.

3- انسداد البخاخات أو تلفها:

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تتعرض البخاخات في بعض الأحيان إلى الانسداد أو التلف، مما تؤدي إلى ضعف كمية الوقود الداخلة للمحرك، كما يؤدي ضعف البخاخات إلى ضعف قوة وأداء المحرك وتغيير في صوته.

4- انسداد أو تلف فلتر الهواء:

يؤدي انسداد أو تلف فلتر الهواء بسبب امتلائه بالأتربة والأوساخ إلى منع مرور الهواء الكافي إلى المحرك وبالتالي عدم وجود نسبة الهواء الكافية التي يحتاجها المحرك من أجل الاحتراق الجيد للوقود وهذا يؤدي إلى مشاكل في عملية تشغيل المحرك.

5- تلف أحد البوجيهات ” شمعات الاحتراق”:

البوجيهات هي الجزء الرئيسي في السيارة المسؤول عن إطلاق الشرارة اللازمة لعملية إشعال مزيج الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق، وبالتالي توليد حركة السيارة، لذا فإن أي مشاكل تصيب البوجيهات فإنها تؤدي إلى تأخر تشغيل المحرك.