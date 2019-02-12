تقرير ألماني يكشف عن مفاجأة تتعلق بحزام الأمان

كتب: باسل الحلواني
كشف تقرير صادر عن إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة في الفحوصات الفنية، عن مفاجأة تتعلق بضرورة الالتزام بحزام الأمان، حتى عند السير بسرعات منخفضة، ولمسافات قصيرة.
وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة ديكرا، إنه عند اصطدامالسيارة أثناء السير بسرعة منخفضة لاتتعدى 14 كيلومتر/ساعة، تكون قوة التصادم ثمانية أضعاف وزن الجسم، وبالتالي يجب على قائد المركبة استخدام الحزام في جميع الأوقات حتى
وأكدت المؤسسة أن الوسادة الهوائية لاتقوم بدورها المطلوب عند التعرض للحوادث، حال عدم استخدام حزام الأمان، فضلاً عن أن الوسادة الهوائية قد تتسبب في كارثة وتشكل تهديدا لسلامة الركاب عند التصادم إذا لم يتم ربط الحزام، نظراً لأنها تنطلق بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر/ساعة.
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