نيسان كيكس 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Kicks

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان كيكس 2019 عبر وكالات العيسى وبترومين الرسميين في السعودية مؤخراً مع تحديثات طفيفة، لتظل واحدة من أفضل خيارات فئة الكروس أوفر العائلية عبر ما تتمتع به من مميزات رائعة، فدعونا نتعرف عليها وعلى أسعارها.

الخارجية

تتميز نيسان كيكس 2019 بتقديمها لتصميم مميز ديناميكي يجمع بين البساطة والعملية، حيث يسمح هيكلها المعزز بالانعطاف بسهولة في المساحات الضيقة، في حين تبرز جرأتها من خلال شبك على شكل حرف V مع أضواء أمامية وخلفية بشكل قوس، إضافة لتوفرها بسبعة ألوان مختلفة، اثنين منهما مع لون سقف مغاير.

الداخلية والتقنيات

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توفر مقصورة نيسان كيكس 2019 مساحة كبيرة للركاب مع مزيد من مساحة الرأس والمقاعد الأمامية المريحة للغاية، ورغم عدم وجود مسند يد أمامي، إلا أننا نجد أنها تتميز بخامات بلاستيكية أفضل من المتوقع مقابل سعرها المنخفض، كما تنافس كيكس بشراسة في شريحتها فيما يتعلق بمساحة حقيبة اﻷمتعة أيضاً التي تبلغ 716 لتر، إضافة لتضمنها بعض التقنيات المتطورة مثل الحامي الشمسي، مكابح طوارئ الأوتوماتيكية القياسية، أنظمة مراقبة البقعة العمياء والمرور الخلفي بأعلى فئتين، نظام الرؤية المحيطية الذكي، مع توفر كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي في كافة الفئات.

المحركات والفئات والأسعار

تتاح نيسان كيكس 2019 بمحرك وحيد من نوع تنفس طبيعي 1.6 لتر 4 سلندر قوة 118 حصان و149 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تكون فئاتها وأسعارها كما يلي: