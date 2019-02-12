“بالصور” تعرف على تاريخ تطور هيونداي سوناتا خلال 34 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – اكتسبت هيونداي سوناتا شعبية عالمية بفضل كونها سيدان متوسطة ذات عدة خصائص فاخرة بسعر معقول، ما بجعلها أحد أعلى الموديلات مبيعاً بهذه الفئة خاصة في المنطقة العربية، وسوف نسلط الضوء اليوم على كيفية تطورها عبر أجيالها المختلفة.

الأجيال الأولى

كانت هيونداي سوناتا تركز على فكرة الفخامة في أول أجيالها رغبة في منافسة سلسلة دايو رويال الكورية الفاخرة، حيث توفرت أول سوناتا في 1985 بكوريا الجنوبية فقط عبر فئتين باسم Luxury وSuper ، وتضمنت وقتها عدة مميزات كانت تعد متطورة مثل مثبت السرعة، مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائياً، رشاشات مياه للمصابيح الأمامية إضافة لوجود محركين بسعات 1.8 و2 لتر، ليتم تدشين الجيل الثاني في 1988 لاحقاً الذي تم إطلاقه بمظهر مستوحى من الطرازات الأوروبية، ولاحقا رفعت قوة المحركات في الجيل الثالث عام 1993 بخيار محرك 2 لتر قدرته 103 حصان وآخر 3 لتر بقوة 143 حصان.

الجيلين الرابع والخامس

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في 1998 أتت النسخة الرابعة من سوناتا مع منصة هيونداي سنتافي الأولى وكيا اوبتيما التي حصلت على نفس أبوابها وعدد من تصميمات الواح الهيكل الخارجي لها، في حين تضمنت المحركات واحد قياسي سعة 2 لتر بقوة 136 حصان وآخر V6 قوي ذو قدرة 168 حصان، قبل أن يضيف الجيل الخامس في 2004 خيار محرك 4 سلندر المنيوم لأول مرة سعة 2.4 لتر ذو قوة 164 حصان وآخر V6 سعة 3.3 لتر بقدرة 237 حصان، إضافة لتحقيق هذا الجيل أداء جيد في اختبارات الأمان الأمريكية والأوروبية.

الأجيال الأحدث

دشنت هيونداي سوناتا في جيلها السادس بعام 2009 بلغة تصميم جديدة حملت اسم “المنحوتات المائعة” لتكون أكثر ديناميكية مع محرك 4 سلندر حقن مباشر سعة 2.4 لتر ذو قوة 197 حصان و250 نيوتن.متر لزيادة كفاءة الاستهلاك، قبل أن نرى أحدث أجيال السيدان متوسطة الحجم في 2015 مع العديد من التغييرات التصميمية مع توفير نسخة هجينة قابلة للشحن ومصابيح LED كاملة في التحديثات اللاحقة، بالإضافة لعدة تقنيات أخرى تجعلها قادرة على المنافسة بقوة.