كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تكشف عن الأسعار الرسمية للفئة السابعة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بي إم دبليو عن أسعار الفئة السابعة 2020 التي ستبدأ بالوصول إلى الوكالات في وقت لاحق خلال العام.

نبدأ مع الفئة الأعلى بي إم دبليو 760i بمحرك V12 ثنائي التيربو سعة 6 لتر بقوة 600 حصان و850 نيوتن-متر بسعر يبدأ من 158,695 دولار (595,110 ريال)، حيث يمكن أن يرتفع السعر بعد إضافة الحزم الاختيارية التي تبدأ بحزمة أوتوبان ذات سعر 4,100 دولار (15,375 ريال) ذات نظام توجيه محدث وتعليق متكيف، في حين أن حزمة الجو البارد بسعر 750 دولار (2,815 ريال) تضيف خاصية تشغيل المحرك من بعد وتضيف عدة عناصر تدفئة، كما يوجد حزمة مقاعد خلفية فاخرة بسعر 3,900 دولار (14,625 ريال).

أما فئة 750i xDrive بسعر 103,645 دولار (388,670 ريال) ومحرك V8 ثنائي التيربو 4.4 لتر بقوة 523 حصان و750 نيوتن-متر للعزم، فتتيح أيضاً عدة حزم اختيارية لا تتوفر بالفئات الأقل مثل حزمة استراحة المقاعد الخلفية الفاخرة التي تضم مقعد خلفي أيمن يمكن امالته كهربائياً مع مسند قدم وكونسول وسطي مع نظام ترفيه معلوماتي خلفي بسعر 5,750 دولار (21,565 ريال). أما فئة 745e xDrive Performance فتبدأ من سعر 96,545 دولار (362,050 ريال)، وهي تضيف مولد كهربائي لمحرك 6 سلندر ذات قوة 389 حصان و599 نيوتن-متر مع نفس مميزات الفئة الأقل.

أما الفئة القياسية 740i تبدأ بسعر 87,445 دولار (327,920 ريال) بمحرك 3 لتر تيربو 6 سلندر ذو قوة 335 حصان و447 نيوتن-متر للعزم بدفع خلفي، في حين أن فئة 740i xDrive تأتي بدفع رباعي مقابل 90,445 دولار (339,170 ريال)، حيث أن حتى أقل فئة تأتي بداخلية فاخرة ذات شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة 10.25 لنظام الترفيه المعلوماتي مع كسوة جلدية قياسية، كما يوجد خيار للحصول على جلد نابا مقابل 1,500 دولار (5,625 ريال) إضافي، مع إمكانية إضافة 500 دولار (1,875 ريال) لجلد مطرز، وحزمة زخارف داخلية بسعر 5,500 دولار (20,625 ريال).