كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبارو تكشف عن سيارتها "ليجاسي 2020" الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت سوبارو عن سيارتها الجديدة كلياً ليجاسي 2020 خلال أحداث معرض شيكاغو 2019.

تأتي السيارة بمحركين بوكسر, الأول لفئة XT وبسعة 2.4 لتر توربو بقوة 260 حصان بعزم دوران 375 نيوتن-متر قادر على على التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 6.1 ثانية, والمحرك الثاني سعة 2.5 لتر بقوة 182 حصان بعزم دوران 238 نيوتن-متر قادر على على التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 8.4 ثانية، كما تأتي السيارة بنظام دفع رباعي مستمر وبناقل حركة CVT.

التغييرات التي حصلت عليها السيارة تتركز بشكل كبير على المقصورة الداخلية بحيث تتمتع بشاشة قياس 11.6 انش بواجهة StarLink تدعم العديد من الخدمات مثل نظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو وتدعم التحكم بنظام التكييف وعرض الكاميرا الخلفية، كما تتمتع كل المقاعد الأمامية والخلفية بنظام تدفئة مع وجود منفذين USB للمقاعد الخلفية.

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أما من ناحية التغييرات الخارجية فهي من الوهلة الأولى قد لا تكون مُلاحظة خصوصاً من ناحية الواجهة، لكن السيارة جديدة كلياً وقد حصلت على مظهر خلفي جديد وتغيير بسيط في الواجهة الأمامية بالمقارنة مع الموديل السابق.

كما تتوفر السيارة بفئة Touring بشبك أمامي بلون أسود لامع ومرايا جانبية بلون معدني ومصد خلفي ذو مظهر رياضي ومقابض أبواب كروم وبداخلية مكسوة بجلد النابا.

ومن ناحية أنظمة الأمان التي تعتمدها سوبارو في سيارتها الجديدة هو نظام EyeSight على كل الموديلات الذي يقوم باعادة السيارة إلى مسارها الصحيح في حالة الخروج عن المسار، كما تعتمد على نظام DriverFocus المخصص لمراقبة السائق في حال انشغل عن القيادة أو أصابه النعاس ويقوم النظام بتنبيه السائق على شاشة لوحة القيادة والشاشة الرئيسية.

ومن المقرر وصول السيارة إلى الوكالات الخريف القادم ولم يتم الاعلان عن أسعار السيارة حتى الآن.