كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعداداً لتدشينها.. بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة تصل إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر لسعودي شفت عن وصول الفئة الثالثة الجديدة كلياً إلى السعودية لدى وكيلها شركة الناغي للسيارات استعداداً لتدشينها في غضون أسابيع.

في جيلها الجديد تميزت الفئة الثالثة بتصميم عصري جريء رياضي يناسب السيارة الصغيرة، واعتمدت بي إم دبليو بشكل أساسي على الخطوط المشدودة في التصميم الخارجي، أما التصميم الداخلي فقد جاء بلمسة كلاسيكية مع تميزه بتقنيات كبيرة تشمل نظام معلوماتي أحدث بشاشة 10.25 إنش، ولوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنش، بينما يأتي مقبض ناقل الحركة ووحدة التحكم بالشاشة مباشرة من الفئة الثامنة.

ستأتي الفئة الثالثة الجديدة بمحرك 4 سلندر لفئة i330 ينتج 225 حصان وتتوفر السيارة بالدفع الخلفي أو الدفع الكلي، ومحرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 382 حصان لفئة M340i و i340 xDrive.

كان من المنتظر وصول الفئة الثالثة في 9 مارس وبسعر 153,500 ريال كما أعلنت الشركة مع الكشف عن السيارة، ويمكن أن نتوقع فروق بسيطة في الأسعار.