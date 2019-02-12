الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على شفروليه تاهو 2018، بسعر يبدأ من 133,114 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “الحق التصفيات على موديلات 2017 و2018”. الفئات المشمولة بالعرض: تاهو 2018- LT 2WD مواصفات السيارة: محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود ونظام التوقيت المتغاير للصمامات.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

أضواء رئيسية شعاعية – بروجكتور.

عجلات ألومنيوم قياس 18 إنش.

نظام شفروليه مايلينك مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش قطري. اشتراطات العرض: الأسعار تتفاوت حسب مواصفاتها وحالة السيارة.

السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

الكمية محدودة.

العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

صور السيارات المستخدمة هي للإعلان فقط وقد تختلف عن الصورة بمواصفاتها. صورة العرض:

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الجميح للسيارات على شفروليه تاهو 2018 “التصفيات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.