تعرَّف على أسعار ومواصفات سيارات "نيسان" في مصر

استطاعت علامة نيسان أن تستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات سوق السيارات المحلي خلال السنوات الأخيرة، بمختلف طرازاتها، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، وهو ما يعكس الشعبية التي تحظى بها العلامة اليابانية في مصر.

تستعرض "سيارات الوفد"، في السطور الآتية مواصفات وأسعار موديلات "نيسان" المتنوعة، لمساعدة الراغبين في الشراء خلال شهر فبراير الجاري.

قشقاي

تعد السيارة نيسان قشقاي واحدةً من أكثر السيارات متعددة الاستخدامات مبيعًا في مصر، حيث تتمتع بالعديد من الإمكانات، التي جعلتها تستحوذ على جزء كبير من السوق المحلية، وقدمت أداءً مميزًا، بفضل محركها التيربو 1.2، الذي يولد قوة تصل إلى 117 حصانًا عند 4500 لفة في الدقيقة، ويعمل بوقود 92، مما يجعلها

من أكثر السيارات الاقتصادية في فئتها.

كما تتمتع "قشقاي"بخاصية عزل وتقليل ضوضاء المحرك والرياح والطريق، فضلًا عن السقف البانورامي، وجنوط قياس 19 بوصة، إضافةً إلى أنها تعمل بنظام التشغيل والإيقاف الذكي.

بحسب القائمة السعرية لشركة "نيسان موتور إيجيبت"، فإن أسعار نيسان قشقاي تبدأ من 394 ألف جنيه.

صني

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تعتبر "صني" هي سيارة نيسان الأشهر فى مصر، حيث تسيطر صني المجمعة محليًا على مبيعات السيدان العائلية في السوق المصرية، بعدما تم بيع قُرابة 55 ألف وحدة منها منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في

عام 2015، وتمتاز أيقونة نيسان بالرحابة والراحة، إضافةً لسعرها التنافسي، الذي يبدأ من 220 ألف جنيه.

تم تجهيز "صني"، بعدد من التقنيات المتطورة، مثل تقنية المفتاح الذكي وزر التشغيل، عجلة القيادة متعددة الوظائف، وميزات السلامة كمانع الانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist.

سنترا

أما "سنترا"، فهي واحدة من أكثر السيارات اتساعًا ورفاهية في فئتها، وتتميز بوجود زر تشغيل وإيقاف المحرك، وجنوط سبور مقاس 16، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، وخاصية التحكم الصوتي، ومكيف هوائي أتوماتيكي ثنائي التحكم dual zone، مع وجود فتحات خلفية للتهوية لتدفق مثالي للهواء داخل الكابينة، و4 سماعات CD، ومنفذ AUX وبلوتوث.

تحتوى "سنترا" على العديد من وسائل الأمان كوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام مانع للسرقة Immobilizer، فوانيس ضباب أمامية، مرايات جانبية يتم تعديلها إلكترونيًا، إشارات جانبية وإضاءة LED بالفوانيس الأمامية، وتقدم السيارة بسعر مميز يبدأ من 287 ألف جنيه.